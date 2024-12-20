Şam'da Kadın Hakları ve Demokrasi İçin Protesto Gösterisi

Suriye'nin başkenti Şam'da demokrasi,kadın hakları ve laiklik için protesto gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "Dinci bir sistem istemiyoruz" sloganı atıldı. Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü ele alan radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün izleyeceği politikalara ilişkin endişeler yaşanıyor. Başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda dün yeni süreçte kadın hakları, demokrasi ve laiklik gibi ilkelere bağlı kalınması için protesto gösterisi düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "Demokrasi istiyoruz, dinci bir sistem istemiyoruz" sloganı atıldı. Göstericilerin "Özgür kadınlar olmadan özgür ülke olmaz" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Gösteriye katılanlar, ülkenin yeniden inşasında kadınlar ile erkeklerin birlikte rol almasını istedi.

Göstericiler ülkedeki tüm azınlıkların eşit haklara sahip olmasını da talep etti.

HTŞ sözcüsü Ubeyde Arnavut'un Libya televizyonunda kadınlara ilişkin açıklamaları tepkilere neden olmuştu. Arnavut, yeni kurulacak hükümette kadınlara görev verilip verilmeyeceği sorusuna yanıtında "kadınların doğası gereği savunma veya adalet bakanlığı gibi görevlere uygun olmadığı" iddiasında bulunmuştu.

Suriye'deki Aleviler, Hristiyanlar ve Dürziler gibi azınlıklar da HTŞ liderliğindeki yönetimin radikal İslamcı ve baskıcı yöntemlere başvurmasından kaygılı.

HTŞ'den "Afganistan olmayız" açıklaması

(HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, bilinen kod adıyla Ebu Muhammed el Colani, BBC'ye verdiği mülakatta Suriye'nin "Afganistanlaşmasının" söz konusu olmayacağını söylemişti.

İki ülkenin farklı geleneklere sahip olduğunu belirten eş-Şera, kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını ifade etti.

HTŞ lideri, "İdlib'de sekiz yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" diye konuştu.

El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra kökenli HTŞ, 2016'dan bu yana örgütle bağlantısının kalmadığını savunuyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ'ya AB tarafından yaptırım uygulanıyor.

AB liderleri, örgüte yönelik yaptırımların kaldırılmasına henüz yeşil ışık yakmadı. Liderler, Suriye'deki geçici hükümeti insan haklarına bağşı kalmaya ve dini, etnik azınlıkların haklarını koruma altına almaya çağırdı.

AFP,dpa/BÖ,HS

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