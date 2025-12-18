Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Noel hazırlıkları sürüyor

Suriye'de Rum Ortodoks cemaatine mensup Hristiyanlar, haziran ayında terör saldırısının hedefi olan başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Noel hazırlıklarını sürdürüyor.

Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nin alt kısmında, Hazreti İsa'nın doğumunu temsil eden Doğuş Sahnesi kuruldu.

Kudüs'teki Doğuş Mağarası'nı yansıtan minyatür modellerle hazırlanan Doğuş Sahnesi'nde, Noel ağacı ile Meryem Ana'nın doğum sırasında ettiği duayı anımsatan özel bir dua alanı yer aldı.

Sahne, bölgede yaşanan acı ve zorluklara rağmen inanç ve barış mesajı vermeyi amaçlıyor.

Mağaranın önüne yerleştirilen dev Noel ağacı, fotoğraf çektirmek veya dua etmek için kiliseye gelenlerden yoğun ilgi görüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 22 Haziran'da Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. Mar İlyas Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.