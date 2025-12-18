Haberler

Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Noel hazırlıkları sürüyor

Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Noel hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi, terör saldırısına rağmen Noel hazırlıklarına devam ediyor. Doğuş Sahnesi kurularak inanç ve barış mesajı vermeyi amaçlıyor.

Suriye'de Rum Ortodoks cemaatine mensup Hristiyanlar, haziran ayında terör saldırısının hedefi olan başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde Noel hazırlıklarını sürdürüyor.

Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nin alt kısmında, Hazreti İsa'nın doğumunu temsil eden Doğuş Sahnesi kuruldu.

Kudüs'teki Doğuş Mağarası'nı yansıtan minyatür modellerle hazırlanan Doğuş Sahnesi'nde, Noel ağacı ile Meryem Ana'nın doğum sırasında ettiği duayı anımsatan özel bir dua alanı yer aldı.

Sahne, bölgede yaşanan acı ve zorluklara rağmen inanç ve barış mesajı vermeyi amaçlıyor.

Mağaranın önüne yerleştirilen dev Noel ağacı, fotoğraf çektirmek veya dua etmek için kiliseye gelenlerden yoğun ilgi görüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 22 Haziran'da Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. Mar İlyas Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

3 bin yıllık sürpriz! Tarihin 'ilk tuvaleti' o ilimizde bulundu
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title