Salt Beyoğlu'nda 15 Ocak'ta grafik tasarım arşivleri konuşulacak

Salt, grafik tasarım odaklı arşiv ve araştırma süreçlerini bir dizi kamu programı ve atölye aracılığıyla tartışmaya açacak.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, grafik tasarım arşivi çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Türkiye grafik tasarım tarihinin yanı sıra uluslararası alanda yürütülen çalışmaların da ele alınması, arşivlerin tarih yazımındaki kritik rolü ile araştırma yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Christopher Çolak, Esen Karol, Gözde Oral ve Sezin Romi'nin bir araya geleceği ilk etkinlik, 15 Ocak'ta Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştirilecek.

Söyleşide kurumun yürüttüğü projelerden yola çıkılarak, grafik tasarım arşivlerinin oluşum süreçlerine ve araştırma yaklaşımlarına odaklanılacak.

Esen Karol'un yöneteceği programda Christopher Çolak ile Gözde Oral, grafik tasarım alanındaki üretimleri, kişisel deneyimleri ve akademik çalışmalarından hareketle bir arşiv oluşturmanın gerekliliği üzerinde dururken, Sezin Romi ise Salt Araştırma'da yürütülen arşiv ve araştırma süreçlerinden bahsedecek.