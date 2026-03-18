Salıpazarı'nda şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Salıpazarı Gençlik Merkezi çalışanları ile gönüllü gençler, şehit Muarem Demir'in annesini ziyaret etti, şehit Fatih Osma'nın kabri ile gazi Hasan Yıldız'ın kabri ziyaret edildi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağladığını belirterek, benzer programların sürdürüleceğini kaydetti.