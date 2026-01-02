Salıpazarı Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde kapanan mahalle ve bağlantı yolları, belediye ekiplerince ulaşıma açıldı, acil durumlara müdahale edildi.

İstanbul'dan Salıpazarı'na cenaze için gelen vatandaşlar, Karaman Mahallesi yolunda kar nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak vatandaşları kurtardı.

Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Kocalar rampasında kalan doğal gaz yüklü bir tır da belediye ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesiyle çekilerek yol güvenliği sağlandı.

Tahnal Mahallesi'nde ise evinde rahatsızlanan Hatice Nur Memiş, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı noktadan iş makineleriyle alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, karla mücadelede görev alan tüm personele teşekkür etti.

Zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden çalışan, yolları açık tutmak için fedakarca görev yapan, mahsur kalan araç ve vatandaşların yardımına koşan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Karaca, "Rabb'im emeğinizi zayi etmesin, ayağınıza taş değdirmesin. Birlikte omuz omuza, güçlü bir Salıpazarı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaca, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkılmaması gerektiği vurgulayarak, acil durumlarda belediye ile iletişime geçilmesini istedi.