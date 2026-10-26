Salıpazarı'nda 120 konutluk TOKİ projesinde zemin etüt çalışmaları başladı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 120 konutluk projenin zemin etüt çalışmalarına başlandı.

İlçenin konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedeflenen proje, Yavaşbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek.

Proje alanında başlatılan sondaj çalışmalarıyla zeminin jeolojik ve jeoteknik özellikleri incelenerek yapılaşmaya ilişkin teknik veriler elde edilecek.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, TOKİ projesinin ilçe açısından önemli olduğunu belirtti.

Karaca, "Salıpazarı'nın konut açığını kapatacak olan TOKİ projesinin zemin etüt çalışmalarına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. İlçemize ve hak sahiplerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin diğer aşamalarına ilişkin sürecin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA