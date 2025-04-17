Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için karar

Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar Çanakkale'yi gezecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar, Çanakkale'ye uğurlandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar, Çanakkale'ye uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle, mahalle muhtarları için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

Geziye katılan 44 muhtar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferimizin 110. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde muhtarlar için gezi organize ettiklerini söyledi.

Muhtarların tarihi zaferin kazanıldığı bölgeyi gezeceğini belirten Karaca, "Bu vatan için, bu bayrak için ve bu ezan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına, muhtarlarımızı tarih kokan topraklara uğurluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Furkan Avcı, dua etti.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İlçe Müftüsü Furkan Avcı ve mahalle muhtarları katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.