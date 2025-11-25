Haberler

Salıpazarı 1. Kitap Günleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen 1. Kitap Günleri etkinliği, 25-28 Kasım tarihleri arasında otogar alanında gerçekleştiriliyor. Etkinlikte 10 yayınevi farklı türlerdeki eserlerini okuyucularla buluşturacak.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 25-28 Kasım tarihlerinde otogar alanında düzenlenen "Salıpazarı 1. Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Etkinlikte 10 yayınevinin farklı türlerdeki eserleri okuyucularla buluşturulurken, açılışa Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Rafaettin Karaca, kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Beyazıt, açılış konuşmasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anarak tüm öğretmenleri tebrik etti ve kültürel etkinliklerin toplum açısından önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Rafaettin Karaca ise etkinliğin ilçede kültürel bir gelenek haline gelmesini temenni ederek, kitap okumanın gençleri dinamik ve bilinçli tuttuğunu vurguladı. Karaca, 4 gün boyunca okuyucuların 10 yazarla bir araya geleceğini ve etkinliğin her yıl daha profesyonel şekilde geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Salıpazarı 1. Kitap Günleri kapsamında yazarlarla buluşmalar, imza günleri ve söyleşiler düzenlenecek.

Etkinlik, 28 Kasım'a kadar otogar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.