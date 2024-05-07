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Salihli'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük ve trafik dergileri dağıtıldı. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, trafik ekipmanları hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük ile bilgilendirici trafik dergileri dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı test edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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