Salihli'de 2 Bin 413 Ünite Kan Bağışı Yapıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 'Salihli Sana Kanım Feda' kampanyasında toplamda 2 bin 413 ünite kan bağışı yapıldı. Kampanya, Salihli Kaymakamlığı, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve ilçenin 15 noktasında stantlar kuruldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Salihli Sana Kanım Feda" kampanyasında 2 bin 413 ünite kan bağışı yapıldı.

Salihli Kaymakamlığı, Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçede belirlenen 15 noktada stant kuruldu.

Kaymakam Ali Güldoğan ve Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kan bağışı noktasını ziyaret etti.

Dolaş, buradaki konuşmasında, kampanya ile binlerce ilçe vatandaşının kan bağışladığını belirtti.

Kampanyayla çocuklara kan bağışı bilincini de aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Dolaş, bu çalışmaların önemini anlattı.

Kampanya kampanyasında bir günde 2 bin 413 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
