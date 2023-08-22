Salihli Belediyesi Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Hediye Ediyor

Salihli Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler hediye ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara sandalyeleri evlerinde teslim ederek ailelerini sevindiriyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, engelli vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile gıda ürünlerinden kıyafet ve eşya yardımlarına, 'Hoş geldin bebek' ve taziye ziyaretlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştiren Salihli Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler hediye ederek yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Salihli Belediyesi'ne yapılan akülü ve manuel tekerlekli sandalye başvurularını değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüme engeli bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sandalyeleri evlerinde teslim ederek aileleri sevindirdi. Sevinçlerini dile getiren ailelerde, belediyeye müracaat ederek tekerlekli sandalye talebinde bulunduklarını ve taleplerinin hemen karşılandığını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bugüne kadar birçok engelli vatandaşımızın akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık ve karşılamaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmak ve sorunlarını çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Engelli aileleri, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. - MANİSA