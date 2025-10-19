Haberler

Salda Gölü'nde Su Seviyesindeki Hızlı Çekilme Tehdit Ediyor

Salda Gölü'nde Su Seviyesindeki Hızlı Çekilme Tehdit Ediyor
Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Okan Kurd, Salda Gölü'nde bu yaz 3-4 metre su çekilmesi yaşandığını belirtti. İklim krizi ve aşırı sondaj gibi sebeplerle gölün kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Kurd, bölgedeki su kaybını önlemek için küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi gerektiğini açıkladı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı Okan Kurd, bu yaz Salda Gölü'ndeki su seviyesinde hızlı bir çekilme olduğunu belirterek, "Salda Gölü'nün sularında bu sene 3-4 metre çok hızlı bir şekilde çekilme oluştu. Dünyanın nazar boncuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi. Başkan Kurd, bölgedeki su kaybının önlenmesi için küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Burdur'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü'nün su seviyesinin son yıllarda önemli ölçüde çekildiği gözlendi. İklim krizi, yer altı sularının azalması, aşırı sondaj, turizm- tarım baskısı gibi unsurlar Salda'daki su seviyesinin azalmasının en önemli sebepleri arasında gösterilirken, bölgede yoğun bir şekilde kuraklık yaşandığına dikkati çeken Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, "Kuraklığı bölgemizde yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu da bizim yer altı ve yer üstü sularımızı artık kritik seviyeye getirmiş durumda. Bizler Yeşilova'da özellikle yer altı sularının çekilmesinden kaynaklı Salda Gölü'nün de su seviyesinin hızlı bir şekilde düştüğünü biliyoruz. Burada yapılması gereken en temel etkenlerden birisi 'Teke Yöresi' olarak bildiğimiz bu bölgede özellikle küçükbaş hayvancılığı özendirmemiz gerekiyor" önerisinde bulundu.

'AZ SU ÇEKEN BİTKİLERE DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI LAZIM'

Küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi noktasında bölgede birtakım çalışmalar olduğundan bahseden Başkan Okan Kurd, "Bu konuda çalışmalar var ama daha fazla ilerletmemiz gerekiyor. Bölgemiz bitki örtüsü bakımından da uygun ama büyükbaş hayvancılığı bölgede çok fazla yaydığımız için de büyükbaş hayvancılığın beslenmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Yem bitkileri özelinde bir artışa yol açmış durumda. Özellikle çok su çeken mısır gibi, soya gibi, pancar gibi bitkiler, kuraklık yaşadığımız şu dönemde sularımızın ekonomik kullanılması konusunda sıkıntılar yaratıyor. Az su çeken bitkilere dönüşümün sağlanması lazım" dedi.

'SALDA GÖLÜ GERÇEKTEN RİSKLİ DURUMA GELDİ'

Salda Gölü'nün dünya mirası olduğunu vurgulayan Okan Kurd, "Bu yaz Salda Gölü'nün su seviyesinde çok hızlı bir çekilme oluştu. Yani Salda Gölü'müzü kaybetme riski oluşabilir. Buna ne yapabiliriz? Salda Gölü havzasında belediyemizin kontrolünde olan barajlardan çok su çeken bitkilere su vermiyoruz. Vermediğimiz zaman da bunları eken ve ekonomik olarak da hak verdiğimiz üretici yer altı sularına yüklenmekte. Tabi yer altı sularına yüklendiği zamanda Salda Gölü havzasında yer altı sularımızın seviyesinde hızla bir alçalma oluyor ve bu da Salda Gölü'nün çok hızlı çekilmesine sebep oluyor. O yüzden hayvan çeşitliliği ve bitki deseni konusunda çok hızlı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda hızlı bir çalışma yapacağına inanıyorum çünkü Salda Gölü gerçekten riskli duruma geldi. Salda Gölü'nün sularında bu sene 3-4 metre çok hızlı bir şekilde çekilme oluştu. Dünyanın nazar boncuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden havza su yönetimi, alan yönetimi konusunda biraz daha ilginin artması gerekiyor. Ben ilgililerin bunu gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

