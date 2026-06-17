BURDUR'un Yeşilova ilçesinde turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde, atlı jandarma timi göreve başladı.

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü, geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün sahip olduğu doğal güzelliklerin ve çevresindeki ormanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren atlı jandarma timi, görev yapmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) atlı jandarma timi, bu yaz sezonu da geçici olarak Salda Gölü'nde görevlendirildi.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Salda Gölü'nde görev yapmaya başlayan atlı jandarma timi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 7 Ağustos'a kadar görev yapacak atlı jandarma timinin 5 yaşındaki Macar ırkı Noyan ve Nizam ile Belçika ırkı 6 yaşındaki Mercan isimli atları da Doğanbaba Plajı, Halk plajı, Tabiat Parkı'ndaki orman ve orman evi çevresinde, yangınların önlenmesi, orman suçlarıyla mücadele amacıyla devriye faaliyeti yürütecek. Salda Gölü'nde Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait UTV aracı da emniyet ve asayiş amaçlı devriye faaliyetinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı