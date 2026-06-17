Haberler

Salda Gölü'nde atlı jandarma timi göreve başladı

Salda Gölü'nde atlı jandarma timi göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz renkli Salda Gölü’nde, doğal güzellikleri korumak ve yangınları önlemek amacıyla atlı jandarma timi görevlendirildi. Tim, 7 Ağustos’a kadar devriye faaliyeti yürütecek.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde, atlı jandarma timi göreve başladı.

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü, geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün sahip olduğu doğal güzelliklerin ve çevresindeki ormanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren atlı jandarma timi, görev yapmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) atlı jandarma timi, bu yaz sezonu da geçici olarak Salda Gölü'nde görevlendirildi.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Salda Gölü'nde görev yapmaya başlayan atlı jandarma timi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 7 Ağustos'a kadar görev yapacak atlı jandarma timinin 5 yaşındaki Macar ırkı Noyan ve Nizam ile Belçika ırkı 6 yaşındaki Mercan isimli atları da Doğanbaba Plajı, Halk plajı, Tabiat Parkı'ndaki orman ve orman evi çevresinde, yangınların önlenmesi, orman suçlarıyla mücadele amacıyla devriye faaliyeti yürütecek. Salda Gölü'nde Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait UTV aracı da emniyet ve asayiş amaçlı devriye faaliyetinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Osmaniye'de çınar ağacı, halk otobüsünün üzerine düştü: Saniyelerle kurtuldu

Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine düştü
Bolu'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Sokak ortasında çekip vurdu

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı