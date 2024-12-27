Salda Gölü Çevresinde Kızıl Geyikler Görüntülendi

Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Yeşilova ilçesindeki ormanlık alanda besin arayan iki kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kayda alındı.

Karla kaplı ormandan çıkan geyiklerden biri, güzel görüntü oluşturdu. Görüntüler, DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Burdur Valiliği de sosyal medya hesaplarından bölgede görev yapan jandarma ekibinin karşılaştığı kızıl geyiğin görselini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 23 kızıl geyik salınmıştı.