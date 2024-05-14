Salda Bilim Merkezi'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınındaki ahşap malzemeden inşaatı devam eden bilim merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu ahşap ünitelerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi jandarma tarafından araştırılıyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında ahşap malzemeden inşaatı devam eden bilim merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Beyaz Adalar mevkisindeki Salda Bilim Merkezi'nde küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yangın sonucu ahşap ünitelerin birinde küçük çaplı hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi jandarma ekibince araştırılıyor.