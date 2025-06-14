Şakir Öner Öztürk, Sivas Ticaret Borsası Başkanı'nı ziyaret etti

Şakir Öner Öztürk, Sivas Ticaret Borsası Başkanı'nı ziyaret etti
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Alanya Kaymakamlığına atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile bir araya geldi. Öztürk, Sivas'ta geçirdiği süreyi kıymetli bulduğunu belirtti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Alanya Kaymakamlığına atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

TBB Başkanı Karakaya, ziyarette Öztürk'e Sivas'a kazandırdığı hizmetler ve uyumlu işbirlikleri için teşekkür etti.

Öztürk ise Sivas'ta geçirdiği görev süresinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, kadim şehir Sivas'ta güzel dostluklar, unutulmaz anılar biriktirdiğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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