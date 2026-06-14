Sakçagözü Şelalesi, 3 yıl sonra akmaya başladı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kuruyan Sakçagözü Şelalesi, yağışların etkisi ve karların erimesiyle 3 yıl sonra yeniden akmaya başladı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, bölge halkının yaz mevsiminde ilgi gösterdiği, piknik yapmak isteyenlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

4 farklı mağara üzerinde akarak Sakçagözü Ovası'nda buluşan Sakçagözü Şelalesi, yeterli yağışın düşmemesi ve kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Çağlayan görüntüsü ile doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelale 3 yıl sonra, yağışların etkisi ve karların erimesiyle eski günlerine geri döndü. Tekrar akmaya başlayan şelale havaların ısınmasıyla doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan, şelaleye gelen bazı ziyaretçiler serinlemek için suya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı