Sakatlanan yarış atına eğitim okulunda fizik tedavi

ANKARA'da yarışlarda sakatlanarak sağ arka bacağında tendon yırtığı oluşan 6 yaşındaki İngiliz atı Kestane, yarış hayatı sonlandırılarak binicilik okulunda tedaviye alındı. Kestane, tamamlanacak fizik tedavi sürecinin ardından aynı okulda eğitim atı olarak kullanılacak.

Türkiye Jokey Kulübü Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen yarışlarda 3 yıl koşan İngiliz atı Kestane, son katıldığı yarışta düşüp sakatlandı. Sağ arka bacağında tendon yırtığı oluşan Kestane, sahibi tarafından yarışlardan çekilerek, binicilik okulunda tedaviye alındı. Katıldığı yarışlarda birçok derecesi de bulunan 6 yaşındaki at, fizik tedavi sürecinin ardından binicilik okulunda eğitim atı olarak kullanılacak.

'YARIŞ HAYATINA DEVAM EDEMEYECEK'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, Kestane'nin tedavi sürecine ilişkin bilgi vererek, "Yarışta sakatlandığı için ekarte edildi. Bu sebeple binicilik okulunun eğitim atı olarak bulunuyor. Burada tedavilerine başlandı. Kaslarında gerginlik ve tendonda yırtık olduğu için profesyonel şekilde yarışamayacak. Koşu hayvanı olduğu için hayatının geri kalan kısmında yarışlarda değil, binicilik okulunda devam edecek. Fizik tedavi sürecinden önce medikal bir tedavi gördü. Soğuk kompleks ve manuel terapi yapılıyor. Bunun dışında lazer terapi ve akupunktur tedavisi de belli aralıklarla devam ediyor. Seanslar biraz zorlu ama şimdilik güzel devam ediyoruz. Artık ayağını daha iyi kullanıyor ve kasları iyileşmeye başladı. Kısa bir süre sonra umuyoruz ki iyileşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı