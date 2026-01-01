Haberler

Sakarya'da vatandaşlar, yeni yıla karla uyandı

Güncelleme:
Sakarya'da etkili olan kar yağışı, vatandaşların yeni yılın ilk gününde beyaz örtüyle uyanmalarına sebep oldu. Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde kar, ulaşımda aksamalar oluşturdu. Belediyeler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar yeni yılın ilk gününe beyaz örtüyle uyandı.

Yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren şehir merkezi ile kuzey ilçelere de etkili oldu. Sabah saatlerinde kent, beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk gününe karla uyandı. Park, bahçe, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülürken, ulaşımda da yer yer aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
