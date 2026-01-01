Sakarya'da vatandaşlar, yeni yıla karla uyandı

SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar yeni yılın ilk gününe beyaz örtüyle uyandı.

Yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren şehir merkezi ile kuzey ilçelere de etkili oldu. Sabah saatlerinde kent, beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk gününe karla uyandı. Park, bahçe, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülürken, ulaşımda da yer yer aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.