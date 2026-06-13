Sakarya merkezli 'silah kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen "silah kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Evlerini silah imalathanesine çevirdikleri tespit edilen zanlılara yönelik Sapanca ilçesi ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ?10 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, ?10 kabza, 4 namlu, ?4 sürgü ile silah üretimi ve tadilatında kullanıldığı değerlendirilen freze ve taşlama makinesi, torna ve matkap tezgahı, ?3 matkap, 2 mengene, ?5 çelik törpü, ?tornavida, vidalı kumpas, taşlama motor ucu ile 7 farklı ebatlarda matkap ucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Zanlılardan 5'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.