Sakarya ve Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, İsrail'in tüm dünyayı terörizme mahkum ettiğini, en yıkıcı faaliyetlerin Filistin topraklarında yaşandığını söyledi.

Aydın, Müslüman halkların sessizliğine karşın dünyanın saygın üniversitelerinde hatta Fransa'da olduğu gibi liselerde öğrencilerin boykot ve eylem kararı almalarının, insanlık onuruna sahip çıkmalarının neticesi olduğunu ifade etti.

On binlerce çocuk ve kadın Gazze'de katledilirken insan hakları savunuculuğunu yapan ABD ve Batı dünyasının ikiyüzlü tavırlarının bir kez daha görüldüğüne değinen Aydın, "Dünyanın özgür halkları bu soykırıma karşı seslerini yükseltirken özellikle Amerikan üniversitelerinde başlayan direniş mücadelesi sözde özgürlükçü Amerika ve Batı'nın sert müdahaleleriyle karşılık bulmuştur." dedi.

Aydın, Gazze'ye daha çok sarılma vakti olduğunu vurgulayarak, "Herkesin bu insanlık davasını kuşanıp mücadele etmesi, ona insanlığının yüklediği bir sorumluluktur. Elimizden geleni yapmak ve ellerinden daha çok şey gelebilecekken bunu yapmaktan çekinenlere karşı uyarıcı ve zorlayıcı bir tavır takınmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bir an olsun durmayacaklarının, yorulmayacaklarının altını çizen Aydın, "Gelin, İsrail başta olmak üzere tüm dünya zalimlerinin karşında insanca ve Müslümanca duruşa sahip olalım. Mazlumların safında zalimlere karşı teyakkuzda bulunalım. Gelin, siyonist İsrail rejimine karşı Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, vuran eli, haykıran sesi olalım." diye konuştu.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Karabük

Karabük'te Yenişehir Camisi önünde toplanan Karabük Filistin'e Destek Platformu temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını yapan İHH İl Başkanı İbrahim Şentürk, " Gazze'deki direniş, imanın ne büyük bir güç olduğunu, Batının bizlere sunduğu modern köleliğin karşısında sadece Allah'a kul olmanın ne büyük bir şeref olduğunu bizlere gösterdi." dedi.

Şentürk, Gazze'de yapılan zulmü unutmamak ve unutturmamak adına toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

" Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim. Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsınlar. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsunlar. Herkes bir şey yapsın ama asla sessiz kalmayalım. Sessizlik, bu davaya yapılmış en büyük haksızlıklardandır. Sessizlik, Gazze'deki küçücük yavruların ölümüne de susmaktır. Buradan tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve vatandaşlar katıldı.