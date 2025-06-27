Sakarya ve Düzce Sahillerinde Denize Girilmesi Yasaklandı

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Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrakla vatandaşları uyarıyor.

Sakarya ve Düzce sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 2 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'daki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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