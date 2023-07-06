Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keremali Yaylası'ndaki Vatandaşları Ziyaret Etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası'nda bahçe işleriyle uğraşan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette yayla sakinleriyle sohbet eden Kaldırım, daha sonra bahçesini çapalayan vatandaşa yardım etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaldırım, kendisini çay içmeye davet eden vatandaşa, fidelerin büyümesinin ardından patates yemeye geleceğini söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası'nda bahçe işleriyle uğraşan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarette yayla sakinleriyle sohbet eden Kaldırım, daha sonda bahçesini çapalayan vatandaşa yardım etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaldırım, kendisini çay içmeye davet eden vatandaşa, fidelerin büyümesinin ardından patates yemeye geleceğini söyledi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir program dönüşü Keremali Yaylası'nda bahçe işleri yapan vatandaşlarımıza selam verdik, hal hatırlarını sorduk. Elimize çapayı aldık. Ahmet amcamız, nerdeyse bütün bahçeyi bizi çapa ettirdi. Gönlü güzel bu asil insanların ürünleri bereketli, haneleri şen olsun inşallah." ifadelerini kullandı.