Sakarya Valiliği, turuncu kodlu yağış nedeniyle eğitime 15 Ekim'de 1 gün ara verdi

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Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA