Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al, Hedeflerini Açıkladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Hamza Al, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kampüste gazetecilerle buluşan Al, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak 1970'lerde eğitime başlayan üniversitenin köklü akademik geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kısa vadede "araştırma üniversitesi" olmayı hedeflediklerini aktaran Al, adaylar arasında 1. konumda yer aldıklarını kaydetti.

Al, orta vadede Türkiye'de ilk 10 üniversite arasına girmeyi amaçladıklarını dile getirerek, uzun vadede ise dünyanın sayılı üniversiteleri pozisyonuna gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üniversite sanayi işbirliğinin önemine değinen Al, işbirliğiyle akademisyen ve sektör temsilcilerinin bilgi alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Al, eğitimin sadece teoride kalmaması gerektiğini ifade ederek, öğrencilerin sahada da çalışarak eğitimlerini pekiştirmesini amaçladıklarını söyledi.

SAÜ'nün deprem ve orman yangınlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yaptığını dile getirerek, üniversitedeki tadilat ve yenileme projelerini katılımcılara aktardı.

Al, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.