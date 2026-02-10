Haberler

Sakarya'da üniversite öğrencilerine "IBAN kiralama farkındalık" etkinliği düzenledi

Sakarya'da üniversite öğrencilerine 'IBAN kiralama farkındalık' etkinliği düzenledi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere dolandırıcılık ve kara para aklama konularında farkındalık kazandırılmaya çalışıldı. Etkinlikte, banka hesaplarının kiralanmasının hukuki sonuçları ve dolandırıcılık faaliyetlerindeki rolü ele alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya Üniversitesince (SAÜ) öğrencilere "IBAN kiralama farkındalık" etkinliği gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, Çınaraltı Kafe'de düzenlenen farkındalık çalışmasıyla öğrencilerin "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarında farkında olmadan araç haline getirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öğrencilerinin "ek kazanç", "burs" ve "yardım" gibi gerekçelerle kandırılarak banka hesap numaralarını üçüncü kişilere kiraladıklarının ifade edildiği açıklamada, etkinlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" faaliyetlerinde suçtan elde edilen paranın çoğu zaman öğrencilerin hesapları üzerinden aktarıldığı, bu durumun hem suçun tespitini zorlaştırdığı hem de öğrencileri doğrudan ceza yargılamasıyla karşı karşıya bıraktığının anlatıldığı anlatıldı.

Açıklamada, hazırlanan afiş ve broşürlerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla daha fazla öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, farkındalığın öğrenciler aracılığıyla yayılmasının, dolandırıcılıkla mücadelede önemli rol üstleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, banka hesabını kullandıran kişilerin, dolandırıcılığı gerçekleştirenlerle aynı derecede sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Öğrencilerin çoğu zaman yaptıkları eylemin sonuçlarını öngöremediğini belirten Uğurlu, iyi niyetli olmanın ya da kandırıldığını söylemenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını anlattı.

Uğurlu, banka hesabının bir kez dahi kullandırılmasıyla suçun oluştuğunu aktararak, ifade aşamasında yapılan savunmaların süreci değiştirmediğini bildirdi.

Dolandırıcılık suçlarının, öğrencilerin hesapları kullanılmadan gerçekleştirilemeyeceğine dikkati çeken Uğurlu, gençlerin farkında olmadan bu suç zincirinin en kritik halkası haline getirildiğini anlattı.

Uğurlu, öğrencilerin hesaplarını kullandırmaması halinde dolandırıcılık faaliyetlerinin büyük ölçüde engellenebileceğini ifade etti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da amaçlarının öğrencileri bilgilendirmek olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör ve Cumhuriyet Savcısı Vedat Temel'e teşekkür etti.

Temel de banka hesabını kiralayan kişilerin, eylemin suç teşkil ettiğini bilmediklerine dair beyanlarının hukuki sonucu değiştirmediğini ifade ederek, hesabın kullandırılmasıyla suçun oluştuğunu, ifade sürecinde yapılan savunmaların cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını aktardı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
