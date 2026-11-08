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Sakarya Taraklı'da iki evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Sakarya Taraklı'da iki evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Yenidoğan Mahallesi'nde bitişik iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bitişik iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde N.C. ve Y.C'ye ait bitişik iki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evlerde yaşayan 4'ü çocuk 8 kişi kendi imkanları ve komşularının yardımıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen biri çocuk, iki kişi sağlık görevlileri tarafından Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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