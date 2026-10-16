Haberler

Sakarya Sapanca'da taşan dere nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanakta Fevziye-Akçay Deresi taştı ve dere üzerindeki köprü yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, AFAD ekiplerince beton elektrik direkleri arasına havai hat kurularak kurtarıldı ve güvenli bölgeye taşındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Fevziye- Akçay Deresi taştı ve dere üzerindeki köprü yıkıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derenin iki yakasındaki beton elektrik direkleri arasına havai hat kurarak mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Açıklamada, sel ve su baskınlarının yaşandığı illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilerek, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
Zelenskiy'den AB'ye 70 milyar avroluk çağrı! Savaşın faturasını açıkladı

Savaşın faturasını duyurdu! Açık açık para istedi
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Elden ele dolaşıyordu! Bedelli askerlikle ilgili bomba iddiaya yanıt
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

5 bin kişi hastanelik eden salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu