Sakarya Sapanca'da taşan dere nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi kurtarıldı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Fevziye- Akçay Deresi taştı ve dere üzerindeki köprü yıkıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derenin iki yakasındaki beton elektrik direkleri arasına havai hat kurarak mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Açıklamada, sel ve su baskınlarının yaşandığı illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilerek, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA