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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yediemin deposundan yaklaşık 4 milyon liralık malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede icralık olan bir fabrikada el konulan malzemelerin bulunduğu depoyu yediemin olarak teslim alan F.A, depodan su motoru ve boruların çalındığını fark etti.

F.A'nın 12 Kasım'da polise başvurarak yaklaşık 4 milyon liralık zarara uğradığını beyan etmesi üzerine Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan kamera kayıtları incelemesinde 3 şüpheli tespit edildi.

Kullandıkları araçla depodan malzemeleri çaldıkları belirlenen Pamukova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli garaj amiri F.Ş. ile işçiler Y.Ö. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, soruşturmanın başlatılması üzerine işçilerin belediyeyle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA