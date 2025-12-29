Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Hendek ve Akyazı ilçelerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Beyaza bürünen doğa, drone görüntüleriyle kaydedildi.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Hendek ve Akyazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Hendek'in Dikmen, Aksu ve Karadere mahallelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.
Beyaza bürünen vadi ve yamaçlarda oluşan kar manzaraları havadan da görüntülendi.
