Haberler

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hendek ve Akyazı ilçelerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Beyaza bürünen doğa, drone görüntüleriyle kaydedildi.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hendek ve Akyazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Hendek'in Dikmen, Aksu ve Karadere mahallelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen vadi ve yamaçlarda oluşan kar manzaraları havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı

4 kişi aranıyordu! Kanala uçan otomobilden kahreden haber