Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış bir insansız hava aracı bulundu. Jandarma ekipleri, aracın hangi ülkeye ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde, parçalanmış ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
