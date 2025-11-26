Haberler

Sakarya'nın Atık Yönetimi Dijitalleşiyor

Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren 'Sıfır Atık Yönetim Uygulaması' geliştirdi. Uygulama, atık faaliyetleri ve toplama noktalarının dijital olarak yönetilmesini sağlarken, Avrupa Birliği destekli 'Sürdürülebilir Park' projesi ile çevre hedeflerini destekleyecek yatırımların hayata geçirileceği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren uygulama geliştirdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünce geliştirilen "Sıfır Atık Yönetim Uygulaması" sayesinde sahadaki atık faaliyetleri, toplama noktaları ve süreçte yer alan tüm operasyonların dijital yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sistemin, MAKS, Tapu Kadastro ve Büyükşehir Belediyesinin mevcut Akıllı Şehir Uygulamalarıyla entegre biçimde çalışarak tüm atık noktalarını doğru coğrafi konumlarıyla ilişkilendirildiği belirtilerek, ATLAS uygulamasının altyapısı kullanılarak geliştirilen sistemin analiz süreçlerini daha güvenilir hale getirdiği, operasyonları hızlı, şeffaf ve optimize edilmiş yapıya kavuşturduğu aktarıldı.

Sürdürülebilir Park projesinin çalışmaları başladı

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İklim Değişikliği Uyum Laboratuvarı Parkı'nda çalışmaların başladığı açıklandı.

Açıklamada, Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde "Lap-Black Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın, kentin sürdürebilir çevre hedeflerini sahaya taşıyan yatırım olarak öne çıkacağı ve Sürdürülebilir Park'ın daha dirençli, yeşil, sosyal bir şehir vizyonunun yaşayan bir örneği olacağı belirtildi.

Açıklamada, suyu üretme cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinesi ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi uygulamaların bulunacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kurumsal sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "Avrupa Birliği tarafından hibe desteğiyle hayata geçirilen proje şehrimizdeki yeşil, sosyal, dirençli şehir vizyonumuzun da en net ifadesi olacak. Türkiye'de bir örnek niteliği teşkil eden proje aynı zamanda bir deneyim alanı olarak tasarlanıyor. Hemşehrilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz uygulamalı çevre etkinliklerini burada düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
