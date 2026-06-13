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Sakarya kıyılarında denize girmek yasaklandı

Sakarya kıyılarında denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle can güvenliği için denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar vatandaşları plajlardan çıkardı.

SAKARYA'nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Denizde dalgalar oluşurken, ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarla, vatandaşların can güvenliği için denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Plajlarda görevli cankurtaranlar kararın ardından vatandaşları denizden çıkardı. Plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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