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Sakarya Nehri'nden Kurtarılan Köpek Tedavi Ediliyor

Sakarya Nehri'nden Kurtarılan Köpek Tedavi Ediliyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen bir köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı. Veteriner hekim, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen köpek, kurtarılarak tedaviye alındı.

Osmaneli-Sakarya kara yolu üzerinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi mevkisindeki Sakarya Nehri'ne köpeğin düştüğünü gören görevlilerin bildirmesi üzerine, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi bölgeye sevk edildi.

Tekne ile Sakarya Nehri etrafında dolaşan görevliler, boğulmak üzere olan kurtardıkları köpeği tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

Veteriner hekim Abdullah Tetik, gazetecilere, köpeğin tesislerde görevli personel tarafından fark edildiğini söyledi.

İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Köpeğin sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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