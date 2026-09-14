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Sakarya merkezli 6 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 gözaltı

Sakarya merkezli 6 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 gözaltı
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SAKARYA merkezli 6 ilde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA merkezli 6 ilde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik Sakarya merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında Sakarya ile İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 120 personel katıldı.

Operasyonda S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 100 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 kartuş, 7 cep telefonu ve 'Nitelikli yağma' kapsamında değerlendirilen 1 evrak ele geçirildi.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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