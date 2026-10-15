Sakarya Karasu'da şiddetli sağanak sonrası sel park halindeki araçları sürükledi

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SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı