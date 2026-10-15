Sakarya Karasu'da şiddetli sağanak sonrası sel park halindeki araçları sürükledi

Sakarya Karasu'da şiddetli sağanak sonrası sel park halindeki araçları sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklenirken Karanlıkdere Mahallesi yol ve yaya trafiğine kapatıldı, Karasu Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.
SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ
Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı