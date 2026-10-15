Haberler

Sakarya Karasu'da şiddetli sağanak sonrası sel park halindeki araçları sürükledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da şiddetli sağanak sonrası sel park halindeki araçları sürükledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklenirken Karanlıkdere Mahallesi yol ve yaya trafiğine kapatıldı, Karasu Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 90 sitede yayınlandı.
İstanbul'a gelen yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz'e acil iniş yaptı

İstanbul'a geliyordu: Tebriz'e acil iniş yaptı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak nedeniyle Fenerbahçe-Göztepe maçı ertelendi

Fenerbahçe'nin maçı ertelendi
Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor

Sahildeki evler birer birer denize düşüyor! Kıyı şeridi yok oluyor
Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!

Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
Sel sularına meydan okudu, son anda kurtuldu

Sonu az kalsın felaketle bitiyordu... Sel sularına böyle meydan okudu
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha
İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Kütahya'da 15 yıllık istimlak davası sonuçlandı! Caddenin ortasına tel çekilip yol kapatıldı

15 yıllık davayı kazandı, caddenin ortasına tel çekildi