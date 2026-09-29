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Sakarya Karasu'da derenin taşmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Sakarya Karasu'da derenin taşmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu 4 kişi mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı, kurtarılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi içinden geçen derenin taşması sonucu mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılanlar güvenli bölgeye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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