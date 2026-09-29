Sakarya Karasu'da derenin taşmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi içinden geçen derenin taşması sonucu mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılanlar güvenli bölgeye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı