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Sakarya Karasu'da 1 okul yarın tatil edildi

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SAKARYA’da etkili olması beklenen sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki 1 okulda yarın eğitime ara verildi.

SAKARYA'da etkili olması beklenen sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki 1 okulda yarın eğitime ara verildi.

Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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