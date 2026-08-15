Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Akyazı'da düzenlenen operasyonda, 114 gram uyuşturucu madde, 3 kök kenevir bitkisi, tabanca, 2 şarjör, 16 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi, şüpheli E.S. (40) ve Ö.S. (31) gözaltına alındı.

Ferizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 5 fişek ve cep telefonu ele geçirildi, zanlı R.C. (35) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da bir haftada 13 firari hükümlü yakalandı

Sakarya'da haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ağustos tarihlerinde 9 ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "taksirle ölüme neden olma", "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çeşitli suçlardan 3 ila 18 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sakarya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi ile Kutlu Sokak kesişiminde M.K. (47) idaresindeki 54 AKV 115 plakalı araç, bisikletli Cihangir N'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA