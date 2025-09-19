Sakarya'dan kısa kısa

Ferizli Belediyesince düzenlenen 2. Ferizli Tarım Festivali başladı.

Programın açılışında konuşan Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçenin hızla büyüdüğünü ve göç aldığını söyledi.

Belediye olarak tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Ata, bu yıl 2. düzenledikleri festivale yüksek düzeyde katılım olduğunu kaydetti.

Ata, festivalde halk konserlerinin de gerçekleşeceğini kaydetti.

Açılış programına, Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Festival, 21 Eylül'de sona erecek.

IPARD Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğinde IPARD Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, TKDK Sakarya İrtibat Ofisi Sorumlusu Yasir Eriş, üyelere programın amacı, destek ve teşvik oranları, yararlanma şartları gibi konularda bilgiler verdi.

Eriş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Erenler Belediyesi'nden gazilere ziyaret

Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Banu Yeşil, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yeşil'in ilçede yaşayan gaziler Ayhan Kaya, Halim Gezer ve Dursun Çelik'i ziyaret ederek, Gaziler Günü'nü kutladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, "Bugün, vatan uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman gazilerimizi ziyaret ederek şükranlarımızı sunduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize minnettarız. Bu vesileyle şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize bereketli bir ömür diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.