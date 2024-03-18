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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Çanakkale etkinliği ve Ramazan Sokağı'nda kültür sanat etkinlikleri

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Adapazarı SGM'de gerçekleştirilen programda, Çanakkale cephesindeki zor günleri anmak için ekmek ve hoşaf ikram edildi. Ayrıca, Ramazan Sokağı'nda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ebru, kaligrafi, tasavvuf müziği konseri ve Karagöz ile Hacivat gölge oyunu da sahneleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Adapazarı SGM'de düzenlenen programda, Türk askerinin Çanakkale cephesinde geçirdiği zor günlere dikkati çekmek için ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Ulusumuzun geleceği, evlatlarının istikbali için canlarını ortaya koyan kahraman dedelerimizin bizlere miras bıraktığı bu vatan en kıymetli varlığımızdır. Bu ülkenin çocukları, ecdadının destanını okuyarak, izleyerek büyüyor ve bu şuurda yetişiyor. SGM'de gerçekleştirdiğimiz programla Çanakkale'nin önemini hatırladık, şehitlerimizi dualarla andık." ifadelerine yer verildi.

Ramazan Sokağı'nda kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesince Ramazan Sokağı'nda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ramazan ayı boyunca Türk-İslam sanatlarından ebru ve kaligrafi (Hüsnü Hat) çalışmalarında ortaya çıkan eserler vatandaşlara hediye ediliyor.

Sakarya Kent Orkestrası'nın "Tasavvuf Musikisi Konseri" de sanat meraklıları tarafından ilgi görüyor.

Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi önünde kurulan sokakta Karagöz ile Hacivat gölge oyunu da sahneleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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