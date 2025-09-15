Sakarya'dan 19 İşitme Engelli Umre İçin Yola Çıktı

Sakarya'da 19 işitme engelli, 11 refakatçisiyle kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğü Engelli İl Engelli Koordinatörlüğünün katkılarıyla bir araya gelen 19 engelli ve refakatçileri, Sakarya Büyükşehir Terminali'nde buluştu.

Bazıları Sakaryalı hayırseverlerin desteğiyle giden yolculara ve yakınlarına, Sakarya İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Oruç tarafından bilgi verildi. İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü Arzu Geloğlu da bilgileri işaret diliyle aktardı.

Terminal salonundaki Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından otobüse binen yolcuların yakınları gözyaşı döktü, dua etti.

Otobüsteki yerlerini alan işitme engelliler ise duygularını işaret diliyle ifade etti.

İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı'na giden kafile, Arzu Geloğlu eşliğinde 15 gün boyunca umre ibadetini ifa edecek.

İşitme engelli Keziban Balcı, işaret diliyle gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını ve kutsal toprakları çok merak ettiklerini aktardı.

Kafile üyesi Kübra Nur Var da çok mutlu ve heyecanlı olduklarını, duygularının tarif edilemeyeceğini kaydetti.