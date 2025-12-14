Haberler

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 APU 751 dorse plakalı tır, 54 YT 178 plakalı otomobil, 32 PP 848 plakalı otobüs, 41 AVB 274 plakalı tankerle plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

