SAKARYA'DA 1'İ YOLCU OTÜBÜSÜ 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 27 YARALI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sapanca ilçesi Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ile iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 1 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
