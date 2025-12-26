Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürecek olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda büyük miktarda kaçak içki, etil alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürecekleri belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 62 ekip ve 211 personel, Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerindeki depo ve iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda; 220 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

