Sakarya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden O.Ü. idaresindeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel