Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.