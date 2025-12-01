Sakarya'da Yasa Dışı Dinleme Davasında Yeniden Yargılama Süreci Başlıyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında verilen kararların istinafta bozulmasının ardından 6'sı tutuklu 8 sanık tekrar yargılanacak.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet, beraat, düşme ile davanın reddi kararlarına ilişkin incelemesini tamamladı.

Daire, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak "zincirleme" ve tek şekilde hüküm uygulanması gerekirken ayrı ayrı hüküm kurulması, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi ile bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararlarını bozdu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 6'sı tutuklu 8 sanığın yeniden yargılanmasına 23 Aralık'ta başlanacak.

Süreç

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri firari Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile firari eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

Firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası da 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, 8 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek" ve "suç uydurma" suçlarından beraati kararlaştırılmış, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça'nın dosyaları ayrılmıştı.

Sanıklar A.A. A.Y. E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T.'yi, "silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, Bilkay hakkında İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet aldığı için davanın reddine karar verilmesi yönünde hüküm kurmuştu.

Heyet, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ise 8 sanığa 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

"Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanık A.A.'yı 15 mağdura karşı toplam 30 yıl 90 ay, A.Y.'yı 16 mağdura karşı toplam 32 yıl 96 ay, E.Ö.'yü 2 mağdura karşı toplam 4 yıl 12 ay, G.A.'yı 6 mağdura karşı toplam 12 yıl 36 ay, M.D.'yi 14 mağdura karşı toplam 28 yıl 84 ay, M.I.'yı 11 mağdura karşı toplam 22 yıl 66 ay hapisle cezalandıran heyet, bazı müştekiler yönünden ise "zaman aşımı" nedeniyle bu suçtan 8 sanık hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırmıştı.

Heyet ayrıca, "zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar A.A.'yı 27 mağdura karşı toplam 81 yıl 27 ay 405 gün, A.Y'yı 22 mağdura karşı 66 yıl 22 ay 330 gün, M.D'yi 26 mağdura karşı toplam 78 yıl 26 ay 390 gün ve M.I.'yı 9 mağdura karşı 27 yıl 9 ay 135 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın açıklanmasının ardından salondaki sanıklar A.Y, G.A, M.D, E.Ö, Z.T. ve M.I. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sanık A.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.