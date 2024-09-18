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Sakarya'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev, Depo ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

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Hendek ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev ile bitişiğindeki depo ve ahır alevlerin etkisiyle kullanılamaz duruma geldi. Yangın, ev sakinleri tarafından fark edilerek acil servise bildirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Köprübaşı Mahallesi 3536. Sokak'ta Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı.

Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

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