Haberler

Sakarya'da ve Kocaeli'nin bazı sahillerinde denize girmek yasaklandı

Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde ve Kocaeli'nin bazı sahillerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde ve Kocaeli'nin bazı sahillerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları denize girişleri yasaklama kararı aldı. Bunun üzerine sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları uyarıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi

Anne, mahkemede kızını öldüren damadı için ağız değiştirdi
İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak

TOKİ kiralık konut için tarih verdi! İşte başvuru şartları
Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor