Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Sakarya'ya getiren aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçtaki A.H.G. (20) ve K.E. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen Ş.B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 917 sentetik hap ile 0,88 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.